İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 16 Şüpheli Gözaltında
İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda, terör örgütü bünyesinde 'yabancı terörist savaşçı' olarak faaliyet gösterdiği belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı. Firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ içerisinde "yabancı terörist savaşçı" olarak faaliyet gösterdiği belirlenen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda 16 şüpheliyi gözaltına aldı.
Firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel