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İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, çalışmalar sonucu terör örgütü faaliyet gösteren, çatışma bölgelerinde bulunan örgüte yardımcı olan kişilerle irtibatlı şüphelilerin adreslerini belirledi. Kentte 7 ilçede belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, çalışmalar sonucu terör örgütü faaliyet gösteren, çatışma bölgelerinde bulunan örgüte yardımcı olan kişilerle irtibatlı şüphelilerin adreslerini belirledi.

Kentte 7 ilçede belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Güncel Haberler

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