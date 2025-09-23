İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 10 Şüpheliden 7'si Yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 7'si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmalarda, örgütle bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan 10 zanlı tespit edildi.

Türkiye'ye yönelik tehdit oluşturduğu belirlenen şüphelilerden 8'inin "yabancı terörist savaşçı" olduğu, 1'inin örgüt propagandası yaptığı, 1'inin de örgüt yanlısı kişilere para transferi gerçekleştirdiği belirlendi.

Savcılığın gözaltı kararının ardından polis ekipleri, İstanbul'da 6 ilçede 10 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 7 zanlıyı gözaltına aldı.

Firari 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.