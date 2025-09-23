Haberler

İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 10 Şüpheliden 7'si Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen 10 şüpheliden 7'si gözaltına alındı. Operasyon, Türkiye'ye yönelik tehdit oluşturan yabancı terörist savaşçıların tespit edilmesi üzerine gerçekleştirildi.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 7'si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmalarda, örgütle bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan 10 zanlı tespit edildi.

Türkiye'ye yönelik tehdit oluşturduğu belirlenen şüphelilerden 8'inin "yabancı terörist savaşçı" olduğu, 1'inin örgüt propagandası yaptığı, 1'inin de örgüt yanlısı kişilere para transferi gerçekleştirdiği belirlendi.

Savcılığın gözaltı kararının ardından polis ekipleri, İstanbul'da 6 ilçede 10 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 7 zanlıyı gözaltına aldı.

Firari 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
Egemen Bağış'tan Sadettin Saran'a tebrik mesajı

Egemen Bağış da topa girdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev otel zinciri iflas etti! 'Kapalıyız' yazısını gören müşteriler şoke oldu

Dev otel zinciri iflas etti! Kapıdaki yazıyı görenler şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.