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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde 10 şüpheli hakkında bilgi edinildi. Tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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