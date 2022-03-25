Son dakika haber | İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; 10 GÖZALTI - Haberler

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Son dakika haber | İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; 10 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberi... İSTANBUL'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

DEAŞ/EL KAİDE/HAD terör örgütleri ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı şüphelilere yönelik İstanbul'da 9 ilçede 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 10 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Son dakika haber | İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; 10 GÖZALTI

Son dakika haber | İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; 10 GÖZALTI

Son dakika haber | İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; 10 GÖZALTI

Son dakika haber | İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; 10 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul, DEAŞ, Güncel, Haberler

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