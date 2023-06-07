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İstanbul'da DEAŞ ile irtibatlı şüphelilere operasyon: 9 gözaltı

Güncel Haberler

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL'da DEAŞ terör örgütünün çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri adına faaliyet gösteren, çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Bu sabah çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Operasyon İstanbul Güncel Haberler

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