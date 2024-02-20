İstanbul'da DEAŞ ile irtibatlı 18 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı olduğu belirlenen 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında toplamda 19 şüpheli tespit edildi.
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı olduğu belirlenen 18 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı faaliyet gösteren aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 19 şüpheli tespit edildi.
Savcılığın kararı doğrultusunda çalışma başlatan polis ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 18'i yakalandı.
Diğer 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalımalar sürüyor.