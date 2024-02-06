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İstanbul'da DEAŞ Finansmanı Operasyonu: 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İstanbul'da DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne finansman sağlayan çoğunluğu yabancı uyruklu olan 15 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosu, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne finansman sağlayanlara yönelik soruşturma başlattı.

İSTANBUL'da DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne finansman sağlayan çoğunluğu yabancı uyruklu olan 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosu, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne finansman sağlayanlara yönelik soruşturma başlattı. Savcılık terörün finansmanının önlenmesi için yürüttüğü soruşturma kapsamında, hakkında MASAK raporu talep edilen Agila Akhmedova'a para transfer eden kişilerin DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne finans sağladığını belirledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da ikamet eden 11 Rusya, 4 Özbekistan, 1 Kırgızistan, 1 Azerbaycan, 1 Sudan ve 6 şüpheli olmak üzere toplamda 24 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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