İstanbul'da DEAŞ Finans Sorumlusuna Yönelik Operasyon

İSTANBUL'da DEAŞ terör örgütünün çatışma bölgelerinde Muhammed Ali kod adıyla bilinen finans sorumlusu Cemal Dinler'in banka hesabına para yatıran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında, çatışma bölgelerinde Muhammed Ali kod adını kullanan örgütün finans sorumlusu Cemal Dinler'in örgüte finans sağladığını tespit etti. Dinler'in banka hesaplarını inceleyen ekipler, örgüte destek amacıyla hesaba para yatıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Altı ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.