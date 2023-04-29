İstanbul'da DEAŞ'e fon sağlayan şüphelilere operasyon

İstanbul'da DEAŞ'e fon sağlayan şüphelilerle para transferi içerisinde olan ve "Hawala" olarak bilinen illegal para transferi sistemi kullandığı tespit edilen 11 şüpheliye yönelik 12 adreste yapılan operasyonlarda 8 kişi yakalandı.

İSTANBUL'da terör örgütü DEAŞ'e fon sağlayan şüphelilerle para transferi içerisinde olan ve "Hawala" olarak bilinen illegal para transferi sistemi kullandığı tespit edilen 11 şüpheliye yönelik 12 adreste yapılan operasyonlarda 8 kişi yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütüne fon sağladığı için mal varlıkları dondurulan şüpheliler ile para transferi ilişkisi içinde oldukları tespit edilen 11 şüpheliye yönelik 12 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin DEAŞ terör örgütü kapsamında işlem yapılan şahıslarla birçok kez para transferi yaptıkları ve bu para transferi işlemlerini "Hawala" olarak bilenen illegal para transferi sistemi üzerinden yaptıkları öğrenildi. 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik 12 adreste eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.