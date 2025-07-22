İstanbul'da DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İstanbul'da düzenlenen terörle mücadele operasyonunda, silahlı terör örgütü DEAŞ'a bağlantılı 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul'da silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, silahlı terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı, çatışma bölgeleriyle irtibat halinde olduğu tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonlar sırasında, tahdit kodu, vize ihlali ve kimliksiz olduğu tespit edilen 5 yabancı uyruklu şahıs ise muhafaza altına alınarak, işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.

Yakalanan 6 şüpheli ise işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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