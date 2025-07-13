İstanbul'da DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 3 Tutuklama

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İstanbul'da silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 3'ü tutuklandı.

İstanbul'da silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyetler yürüten şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, örgütün sosyal medya hesaplarını kullanan ve örgüte ait yayın organlarından tespit edilen zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, gözaltına alınan 9 şüpheliden yabancı uyruklu olan 6'sı sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen 3 zanlı ise tutuklandı.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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