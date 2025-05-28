İstanbul'da DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
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İstanbul'da terörle mücadele ekipleri, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı hareket eden 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin internet tabanlı mesajlaşma programları üzerinden örgütle irtibat kurdukları ve yasaklı materyaller ele geçirildi.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olarak hareket eden ve örgütün propagandasını yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 2 şüphelinin örgüt mensuplarının kullandığı internet tabanlı mesajlaşma programını kullandıklarını, Almanya'da örgüte yönelik operasyonda gözaltına alınan bazı zanlılarla irtibat ve iltisaklı olduklarını belirledi.

Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ve toplatma kararı bulunan yasaklı kitaplar ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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