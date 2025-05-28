İstanbul'da DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
İstanbul'da terörle mücadele ekipleri, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı hareket eden 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin internet tabanlı mesajlaşma programları üzerinden örgütle irtibat kurdukları ve yasaklı materyaller ele geçirildi.
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olarak hareket eden ve örgütün propagandasını yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, 2 şüphelinin örgüt mensuplarının kullandığı internet tabanlı mesajlaşma programını kullandıklarını, Almanya'da örgüte yönelik operasyonda gözaltına alınan bazı zanlılarla irtibat ve iltisaklı olduklarını belirledi.
Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ve toplatma kararı bulunan yasaklı kitaplar ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.