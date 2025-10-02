Haberler

İstanbul'da DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 13 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen DEAŞ soruşturmalarında, 15 şüpheliden 13'ü yakalandı. Yakalananlardan 3'ü 'yabancı terörist savaşçı' olarak tespit edilirken, diğerleri sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapıyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmalarda, 15 şüphelinin örgütle bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu belirlendi.

Şüphelilerden 3'ünün "yabancı terörist savaşçı" olduğu, 12 şüphelinin ise sosyal medya üzerinden örgüt propagandası ve örgütü öven paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Savcılığın gözaltı kararının ardından polis ekipleri, eş zamanlı operasyonda 13 zanlıyı gözaltına aldı.

Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
