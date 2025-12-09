Haberler

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini engellemek amacıyla düzenlediği operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışmalarda, çatışma bölgeleriyle irtibatlı ve sosyal medya üzerinden terör örgütünü destekleyici içerikler paylaşan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Kentte belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
