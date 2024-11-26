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İstanbul'da DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 2 Zanlı Gözaltına Alındı

İstanbul'da DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 2 Zanlı Gözaltına Alındı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bombalı eylem hazırlığında olduğu iddia edilen iki DEAŞ zanlısını gözaltına aldı. Zanlıların evlerinde yüksek hassas patlayıcılar ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bombalı eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürüttü.

Ekipler, sosyal medya platformlarında "bomba yapımı" ile ilgili bilgiler arayan D.K'yi tespit edip şüpheli üzerine yoğunlaştı.

D.K'nin E.S. ile hareket ettiğini belirleyen ekipler, 2 zanlının bombalı eylem hazırlığında olduğunu değerlendirdi.

Polisin teknik ve fiziki takibinin ardından Gaziosmanpaşa'da aynı apartmanda iki farklı dairede yaşayan şüpheliler yakalandı.

Yapılan aramalarda yüksek hassas patlayıcılardan TATP, çok miktarda bomba yapımında kullanılan kimyasal madde, laboratuvar ve kamuflaj malzemeleri, laboratuvar giysileri ve maskeleri, terör örgütü DEAŞ'ın sözde flamaları, çeşitli yasaklı yayınlarla dijital materyal ele geçirildi.

Öte yandan zanlıların 2021 yılında "DEAŞ'a üye olmak" suçundan tutuklandıkları ve 2023'te tahliye oldukları öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
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