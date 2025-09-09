Haberler

İstanbul'da DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 19 Şüpheli Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü DEAŞ soruşturması kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u yabancı terörist savaşçı olarak değerlendiriliyor, 9'u ise örgüt yanlısı faaliyetlerde bulunmakla suçlanıyor.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada, 20 şüphelinin çatışma bölgeleriyle irtibatı olduğu belirlendi.

Şüphelilerden 10'unun Türkiye açısından tehdit oluşturan "yabancı terörist savaşçı" olduğu değerlendirilirken, 9'unun örgüt yanlısı kişilerle irtibatı bulunduğu, örgüte ait sosyal medya paylaşımları yaptığı, örgütün güncel propaganda faaliyetleri ile örgütsel haberleşmelerin sağlandığı uygulamaları kullandığı tespit edildi.

Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul'un 12 ilçesinde 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı, firari 1 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

