İstanbul'da DEAŞ'a Yönelik Eş Zamanlı Operasyon: 9 Gözaltı

İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda bazı şüphelilerin adresleri tespit edildi. Ekipler, belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.