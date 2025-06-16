İstanbul'da DEAŞ'a Operasyon: 4 Şüpheli Gözaltında

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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarını destekleyen 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, terörle mücadele ekiplerince gerçekleştirildi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar kapsamında bazı şüphelilerin, DEAŞ'ın faaliyetlerini devam ettirebilmesi için destek sağladıkları, üyelerin örgütten kopmalarını engelledikleri, PKK/KCK terör örgütü kontrolündeki kamplarda bulunan örgüt mensuplarına yardım adı altında örgüt üyelerine iletilmek üzere para gönderdikleri tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 zanlıyı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman el geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
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