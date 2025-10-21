Haberler

İstanbul'da DEAŞ'a Fon Sağlayan 13 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne para transferi yaptığı iddia edilen 13 şüpheli, 7 ilçede düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve ilaç ele geçirildi.

İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüne para transferi yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik 7 ilçede düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi için çalışma başlattı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan verilerde, çatışma bölgelerine aktarılmak üzere para transfer işlemlerini organize eden kişilere fon sağlamak amacıyla para toplayan şüpheliler tespit edildi. 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve '6415 sayılı terörizmin finansmanın önlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen 13 şüphelinin yakalanması için operasyon yapıldı. Sabah saatlerinde 7 ilçede 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile faturasız, reçetesiz farklı markalarda ilaç ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
