İstanbul'da DEAŞ'a fon sağladığı öne sürülen 8 şüpheli yakalandı

İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne "Hawala" olarak bilenen illegal para transferi sistemi üzerinden para transferi yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne "Hawala" olarak bilenen illegal para transferi sistemi üzerinden para transferi yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında DEAŞ terör örgütüne fon sağladıkları yönünde bilgiler bulunan şüphelilerin, mal varlıkları dondurulan kişilerle para transferi ilişkisi içinde olduğu, örgüt kapsamında işlem yapılan kişilerle bir çok kez para transferi gerçekleştirdiği belirlendi.

Soruşturmada, bu para transferi işlemlerini "Hawala" olarak bilenen illegal para transferi sistemi üzerinden yaparak "Terörizmin finansmanın önlenmesinin hakkındaki kanuna muhalefet etme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işledikleri değerlendiren 11 şüpheliyi yakalamak üzere 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polisin gerçekleştirdiği operasyonda 8 şüpheli yakalandı.