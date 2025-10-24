Haberler

İstanbul'da DEAŞ'a Finansman Sağlayan 13 Zanlı Gözaltına Alındı

Güncelleme:
İstanbul'da yürütülen DEAŞ terör örgütüyle ilgili soruşturma kapsamında, 13 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 4'ü tutuklandı, 7'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda, dijital materyaller ve faturasız ilaçlar ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si buradaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 11 zanlı Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Sulh ceza hakimliği, 4 şüphelinin tutuklanmasına, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, bazı şüphelilerin çatışma bölgelerine aktarılmak üzere para transfer işlemlerini organize eden kişilere fon sağlamak amacıyla para topladığı belirlenmişti.

Savcılıkça, isimleri belirlenen 13 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 ilçede 12 adrese yönelik düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal, faturasız, reçetesiz farklı markalarda ilaç ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
