İstanbul'da damadını bıçaklayıp öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Küçükçekmece'de, anlaşmazlık yaşadığı damadını evinin önünde bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istemiyle yargılanmasına başlandı.

Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Turhan Ketenci ile tarafların avukatları katıldı.

Maktul Volkan Çubukçu'nun ailesi de duruşmada hazır bulundu.

Savunma yapan sanık Ketenci, olaydan önce damadıyla sorunlar yaşadığını, aldığı beyaz eşya markası yüzünden tartıştıklarını anlattı.

Damadının bir gün kendisine küfür edip yüzüne tükürdüğünü iddia eden Ketenci, "Ben normalde kızımı oradan almaya gitmiştim. Gittiğimde Volkan, 'Ben size daha çok çektireceğim' dedi. Beline davrandı, benim yapacak bir şeyim kalmadı. O beline davranınca bıçağı çektim, onun silah taşıdığını biliyordum. Bıçağı nasıl sapladığımı da bilmiyorum. Yaralandığını hissettim, beni duvara fırlattı. O üstüme gelince bıçak saplandı. Bıçağın onun kalbine geldiğini bilmiyordum. Ben onu bacağından yaraladım. Eve geldim, oğluma 'Sen bir ara, beni de karakola götür' dedim." ifadelerini kullandı.

Ketenci, maktulün kendisine çok saygısız davrandığını dile getirerek, "Biz, onların evine gittiğimizde yatardı, karşımızda sigara yakardı. Mesajlardaki 'Onları topluca öldürürüm' şeklindeki tehditler benim kızımın arkasında durduğumu göstermek içindi. Ben kızımı yolda bulmadım. Mesajlarda, bu evliliğin fazla ömrü olmaz demek istedim." diye konuştu.

Damadının babasıyla konuşmak için olay yerine gitmeden alkol aldığını anlatan sanık Ketenci, maktulün evde olduğunu düşünmediğini, damadının psikiyatrik tedavi gördüğünü söyledi.

Maktulün babası müşteki Mustafa Çubukçu, sanığın oğlunun evliliğini başından beri kabullenemediğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Çocuğumu öldürmeden bir gece önce yanıma gelip 'Oğlunun sakalına, bıyığına alerjim var. Bulaşık makinesi hediye aldım ama beğenmediler' dedi. Bana, 'Oğlun sigara içiyor. Nasıl çocuk yetiştirdin?' dedi. Ben de, 'Ne yapayım, sen olsan ne yaparsın?' dedim. Bana, 'Ben öldürürüm' dedi. Oğlum bana kayınpederinin kendisini kabullenemediğini söyledi."

Çubukçu, olay anında oğlunun merdivende oturduğunu, bu sırada oğlunun göremediği bir anda sanığın kalbine bıçağı sapladığını anlattı.

Sanığın kendisine "Ben senin oğlunu hiç sevmedim" dediğini ifade eden Çubukçu, "Bu adamın, oğlumla kızı evlendiğinden beri öldürme sohbeti var. Oğlum ve gelinim arasında hiçbir sıkıntı yoktu. Şikayetçiyim, ceza almasını istiyorum. Adaletin kestiği parmak acımaz." dedi.

Maktulün annesi Satiye Çubukçu ise olayın planlı olduğunu belirterek, sanıktan şikayetçi oldu.

Maktulün eşi ve sanığın kızı Meral Çubukçu da eşiyle kavga etmediklerini, olumsuz bir şey yaşamadıklarını dile getirerek, "Olay günü Volkan sigarasını alıp dışarı çıktı. Kapıyı açınca bir baktım, eşim kanlar içinde yatıyordu. 'Babam beni bıçakladı' dedi. Eşimi hastaneye götürünce annemi aradım. Babam arkadan, 'Merak etme, onun yaşama şansı yok' dedi. Telefonu kapattıktan 5-10 dakika sonra eşimin ölüm haberini aldım. Şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Volkan Çubukçu'nun sanık Turhan Ketenci'nin damadı olduğu, maktulün sanığın kızıyla geçen sene evlendiği, sanığın bu evliliğe onay vermeyip maktulün eşini kaçırdığı ve sonrasında durumun tatlıya bağlanarak düğün yapıldığı kaydediliyor.

Maktul ile sanığın arasında daha önceden beyaz eşya nedeniyle anlaşmazlık yaşandığı anlatılan iddianamede, maktul ile sanığın sonrasında "WhatsApp" üzerinden mesajlarda tartıştıkları, olay tarihi olan 22 Eylül 2022'de maktul Çubukçu'nun sanığın oğlunu arayarak, kayınbabasının kendisini tehdit ettiğini anlatmak için dışarıya çıktığını, sanığın da o sırada maktulün bulunduğu yere gittiği belirtiliyor.

Çubukçu'nun evinin önünde 'Babam beni bıçakladı' diye bağırdığı, sonrasında hastaneye kaldırıldığı ifade edilen iddianamede, sanığın aldığı ekmek bıçağıyla kalbinin yakın yerine bıçakla saldırıp maktulü öldürdüğü belirtiliyor.

İddianamede, sanık Turhan Ketenci'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.