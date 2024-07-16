İstanbul'da da elektrik kabloları tehlike saçıyor

Hadican EROL / İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olay sonrasında İstanbul'da da bakımsız kalan elektrik kabloları tepki çekti. Eminönü'nde binlerce kişinin her gün alışveriş yapmak için geçtiği bir sokakta bulunan dükkanının üzerindeki elektrik kablosunun bir kısmının koptuğu görüntüyü sosyal medyada paylaşarak tepki gösteren esnaf Murat Kaymaz, "Dün rüzgarda kablo söküldü. Taşlar da yere döküldü, karşıdaki dükkanın tentesi tutuyordu sadece. Tente olmasa, kabloyu tutan ok gibi demirler var, onu da geçtim üstünde elektrik akımı var. Elektriği görünce aklıma direkt İzmir geldi. İzmir'deki olay daha yeni yaşandı 2i vatandaşımızı kaybettik. İnşallah burada da böyle bir olay yaşanmaz' dedi. Eminönü'nde bulunan ve İstanbulluların alışveriş yapmak için yoğunlukla tercih ettiği birçok sokakta elektrik altyapılarının bakımsızlığı ve sarkan kablolar dikkat çekti.

İzmir'de 12 Temmuz'da etkili olan sağanak yağışta iki vatandaş yolda yürüdükleri sırada, sokaktaki elektrik aksamından, akıma kapılarak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili, 35 kişi hakkında ise gözaltı kararı verilmişti. İstanbul'da da benzer bir faciaya sebep olabilecek görüntüler vatandaşın tepkisine sebep oldu. 14 Temmuz Pazar günü, esnaf Murat Kaymaz'ın Eminönü'ndeki dükkanının üzerinde yer alan ve duvara sabitlenmiş elektrik kablolarını tutan kancanın bir bölümü, bulunduğu yerden koptu. Sökülen noktada kırılan duvardan taşların da yere düştüğü görüldü. Esnaf Kaymaz, olayın yaşandığı sırada kabloda elektrikten kaynaklı kıvılcım gördüğünü belirtirken, İzmir'de yaşanan olaya da dikkat çekerek sosyal medyada tepki gösterdi. Eminönü'nde bulunan farklı bir caddede ise elektrik aksamı barındıran bir altyapının açıkta bırakıldığı, kablo uçlarının koli bandıyla kapatıldığı görüldü. Birçok dükkanın yer aldığı ve İstanbulluların alışveriş için sıklıkla tercih ettikleri bölgede bazı aydınlatma kablolarının bakımsız kaldığı, bazı kabloların ise zemine doğru sarktığı göze çarptı.

"İZMİR'DE İNSANLAR ÖLDÜ YA, AYNI ÖYLE BURADA DA ÖLECEKLER"

Esnaf Kaymaz, sosyal medyada paylaştığı videoda yaşanan olayı, "Kablo şimdi bir kopsa sokak komple elektrik olacak. TEDAŞ'a da bilgi verdik. Hepsini arıyoruz. Kablo, taşlarla birlikte duvardan çıkmış. Ucunda elektrik de var, düşse İzmir'de insanlar öldü ya, aynı öyle burada da ölecekler" şeklinde aktardı.

"ELEKTRİK ÇIKTIĞINI GÖRDÜM AKLIMA İZMİR GELDİ"

Esnaf Murat Kaymaz, "Dün, rüzgardan fırtınadan dolayı elektrik kablosunun bağlı olduğu taşlar söküldü. Burası kalabalıktı. Pazar günleri çarşımız çok kalabalık olur. Taşlar aşağı düşünce elektrik çıktığını gördüm ve aklıma İzmir'deki olay geldi. Korktuk, gerekli yerleri aradık. Durum bu korkuyoruz. Bakın kabloyu yalnızca karşı dükkanın tentesi tutuyor. Orada ok gibi demirler var, onu da geçtim. Elektrik akımı var, ihmalkarlık var" dedi.

"BURASI DAHA KALABALIK BİR CADDE"

Esnaf Kaymaz, "Taşlarla beraber geldi düştü, elektrik de olunca. Direkt, aklımıza İzmir'deki olay geldi. İki vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah korusun burası oradan daha da kalabalık bir cadde, ya birilerine bir şey olsa? Yeni İzmir'deki olayı yaşadık, inşallah burada da böyle bir şey yaşanmaz" dedi.

"BURADA DA ÇOK VAR, RASTLIYORUM"

Eminönü'ne alışveriş için gelen ve caddedeki üstü parke taşıyla örtülmüş bir kablo aksamı hakkında konuşan Murat Demircan, "Ben İzmir'deki olayı gördüm ve çok üzüldüm. Beni endişelendirdi. Belediye ve taşeronlarda sorumsuzluk diz boyu, ilgilenmiyorlar. İzmir'de de muhtemelen böyle bir şey oldu. İzmir'de de daha önce şikayet edilmiş ama çözülmemiş. Burada da çok var, rastlıyorum" dedi.

"SEL OLSA BURADA DA YAŞANIR"

Demircan, "Rastlamam bir şeyi değiştirmiyor. Şimdi gördüm, birazdan bir yağmur olsa sel olsa muhtemelen İzmir'dekinin benzeri burada da olur. Çünkü bakın koli bandıyla kapatmışlar maalesef. Zaten, öylesine yaşıyoruz; Allah dostluğuna" dedi.