İstanbul'da Beyaz Yol ve Elektrik Altyapı Çalışmaları Nedeniyle D-100'de Trafik Yoğunluğu

Bahçelievler ve Avcılar'da yapılan "beyaz yol" çalışması ve elektrik altyapı çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolunda trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince Küçükçekmece ve Yenibosna arasındaki metrobüs hattında başlatılan "beyaz yol" çalışması kapsamında, Yenibosna metrobüs durağının bariyeri kaldırılırken, yola dubalar yerleştirildi.

Buradaki yolun daralması nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu.

Avcılar'da da elektrik hatlarının yenilenmesi amacıyla başlatılan ve yaklaşık bir hafta süreceği belirtilen çalışma kapsamında D-100 kara yolu Güney yan yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı.

Avcılar-Küçükçekmece hattında yan yolda kontrollü şekilde ilerlemeye çalışan sürücüler, araç sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgede iki farklı çalışmanın eş zamanlı yapılmasına tepki gösterdi.