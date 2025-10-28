İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları İçin Bazı Yollar Kapatılacak
İstanbul Valiliği, Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları dolayısıyla 29 Ekim 2025 tarihinde bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. Kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
İstanbul Valiliği'nin yapılan açıklamada " Cumhuriyet Bayramı'nın 102. Yıl Dönümü Kutlamalarıö kapsamında, 29.10.2025 Çarşamba tören günü saat 05: 45 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir:
KAPANACAK YOLLAR (05: 45-PROGRAM BİTİMİ):
- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler,
- D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Edirnekapı – Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Oğuzhan Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Sofular Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
- Halıcılar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Akdeniz Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Akşemsettin Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Keçeci Meydan Sokak- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Hal Yolu Güney İstikameti Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Tatlı Pınar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,
- Kaleboyu Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,
- Sulukule Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR:
- Turgut Özal Millet Caddesi,
- Fevzipaşa Caddesi,
- Atatürk Bulvarı,
- D100 Karayolu,
- O-3 Hal Yolu