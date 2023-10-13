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İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle tramvay seferleri değişiyor

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İstanbul'da 15 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu dolayısıyla Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler 12.00-15.00 saatleri arasında Bağcılar-Beyazıt istasyonları arasında yapılacak.

İstanbul'da Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda, 15 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu dolayısıyla 12.00-15.00 saatleri arasında seferlerin Bağcılar-Beyazıt istasyonları arasında yapılacağı bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "15 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda saat 12.00'den 15.00'e kadar seferlerimiz Bağcılar-Beyazıt istasyonları arasında yapılacaktır." bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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