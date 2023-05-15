İSTANBUL'DA CUMHUR İTTİFAKINDAN KUTLAMA

OY sayımı devam ederken İstanbul'un çeşitli noktalarında Cumhur ittifakı kutlama yapıyor.

Sultangazi'de Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde Cumhur İttifakı'nı destekleyenler araçlarıyla konvoylar oluşturarak sokaklarda tur attı. Ellerinde Türk bayrağı ve partilerinin flamalarını alanlar bir araya geldi. Zaman zaman yoğunluk nedeniyle caddedeki trafik tıkandı. Araçların üzerine çıkıp bayrak sallayanları, cadde ve sokakları dolduranlar da alkışlarla destekledi.