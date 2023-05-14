Üye Girişi
Haberi Paylaş
İstanbul'da Cumhur ittifakından kutlama

İstanbul'da Cumhur ittifakından kutlama

Güncel Haberler

OY sayımı devam ederken İstanbul'un çeşitli noktalarında Cumhur ittifakı kutlama yapıyor.

OY sayımı devam ederken İstanbul'un çeşitli noktalarında Cumhur ittifakı kutlama yapıyor.

Sultangazi'de Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde Cumhur İttifakı'nı destekleyenler araçlarıyla konvoylar oluşturarak sokaklarda tur attı.  Ellerinde Türk bayrağı ve partilerinin flamalarını alanlar bir araya geldi. Zaman zaman yoğunluk nedeniyle caddedeki trafik tıkandı. Araçların üzerine çıkıp bayrak sallayanları, cadde ve sokakları dolduranlar da alkışlarla destekledi.


- İstanbul
İstanbul Seçim Sonuçları
İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2019
İstanbul Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sultangazi İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title