İstanbul'da çöp kamyonu kuyrukları kilometrelerce uzadı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Başakşehir Katı Atık Aktarma İstasyonu'nda yaşanan aksaklıklar nedeniyle kilometrelerce uzunlukta çöp kamyonu kuyruğu oluştu. Son haftalarda ortaya çıkan görüntülere tepki gösteren ilçe belediyelerin temizlik görevlileri, sorunun çözülmesini istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Avrupa yakasında bulunan 5 katı atık aktarma istasyonundan birisi olan Başakşehir Katı Atık Aktarma İstasyonu'nda yaşanan aksaklıklar, çöp kamyonlarının kilometrelerce kuyruk oluşturmasına neden oldu. İstanbul'daki 17 ilçeden buraya katı atıklarını aktarmak için gelen temizlik işlerinde görevli şoförler, saatlerce bekletildikleri için tepki gösterdi. Mahallelerden topladıkları çöplerin bu tesislerde birleştirildiğini ve İBB iştirak şirketlerinden İSTAÇ'ın TIR'larıyla bertaraf edilmek veya enerjiye çevrilmek üzere şehir dışına taşındığını belirten temizlik işçileri, tesiste yaşanan aksaklıklar yüzünden mağdur olduklarını dile getirdi.

"ÇOK CİDDİ ŞEKİLDE MAĞDURİYET YAŞIYORUZ"

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