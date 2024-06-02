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İstanbul'da çöken binada incelemeler devam ediyor

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binaya ilişkin tetkiklerin devam ettiğini ve yakın binalarla ilgili boşaltma işlemlerinin yapıldığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binaya ilişkin tetkiklerin devam ettiğini, yakın binalarla ilgili boşaltma işlemlerinin yapılığını söyledi.

İBB Başkanı İmamoğlu ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralı kurtarıldığı çöken 3 katlı binanın enkaz alanında incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, ruhsatlı yapının üzerine 1,5 kata yakın bir kaçak yapı yapıldığını ancak buna dair belediyenin kayıtlarında herhangi bir ihbar ya da şikayetin bulunmadığını söyledi.

Eski binaların birçoğunda niteliksiz işçilik ve malzeme kullanıldığının ortaya çıktığını dile getiren İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Vali ve kaymakamla istişareler yaptık. Şu an tetkiklerimiz devam ediyor. Yakın, komşu binalarla ilgili de boşaltma işlemleri yapıldı. Hem Küçükçekmece Belediyemiz hem de bizim ekiplerimiz burada. Olabildiğince hızlı ve pratik bir biçimde yakın çevresini de içine alan bir şekliyle Küçükçekmece Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemizin ekipleri bugün bir araya gelerek, 'O bölgede tarama yapılmış alan var mı? Yapılmamışsa hızlıca nasıl yaparız?' diye bugün itibarıyla eyleme geçecek. Olabildiğince hızlı bir şekilde yakın çevre binalarının da fiziki durumları gözden geçirilerek gerekli işlemlerin yapılması noktasında Kaymakamlığımız ve Valiliğimizin de desteğiyle sıkı bir biçimde süreç takip edilecek."

Depremin İstanbul'un önemli bir meselesi olduğunu ifade eden İmamoğlu, çözümün ise tek elden ve güçlü bir şekilde iradeyi ortaya koyan bir anlayışla süreci yönetebilmekten geçtiğini söyledi.

İmamoğlu, ilçe ve büyükşehir belediyesi, valilik, kaymakamlık ve bakanlık ayrımı yapılmadan konunun bütün olarak ele alınması, İstanbul özelinde bütün sektörlerin içine katıldığı bir yapılanmayla çözüme ulaşılması gerektiğini kaydetti.

Deprem konusunda bütüncül bir yaklaşımla çözümün mümkün olabileceğini belirten İmamoğlu, "Herkes tek salonda, tek mecliste, tek konseyde konuşur ve karar alırlar. İstanbul Deprem Başkanlığı, İstanbul Deprem Konseyi adı her ne ise konulabilir, çözüm buradan geçmektedir. İstanbul'da sıkıntılı bina sayısı yüksek. Bu hızla gidersek 40-50 yılda bunu bitiremeyiz. Depremin riski her geçen gün daha da artıyor. Öyle bir oluşumun, sürecin neferi oluruz. Bakanlık bu işin amiri ve koordinatörü olur her birimiz orada bu işin paydaşı oluruz ve bu işi birlikte çözeriz diye duyurumu yapmak isterim." diye konuştu.

İmamoğlu, ekiplerin süreci hızlı bir şekilde toparladıklarını belirterek, hayatını kaybeden Türkmenistan uyruklu kişinin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Kaynak: AA / Güncel

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