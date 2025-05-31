İstanbul'da Çocuklarının Önünde Baba Darbedildi, İki Şüpheli Gözaltında

İstanbul'da Çocuklarının Önünde Baba Darbedildi, İki Şüpheli Gözaltında
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İstanbul Maltepe'de bir baba, çocuklarının yanında yer verme meselesi nedeniyle tartıştığı kadınla beraber iki erkek yolcunun saldırısına uğradı. Burnu kırılan baba şikayetçi olurken, iki şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Maltepe'de çocuklarının yanında darbedilen babaya saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı.

Marmaray'da iki çocuğuyla yolculuk yapan baba D.E. (46), yer verme meselesi nedeniyle kadınla tartıştığı sırada iki erkek yolcunun yumruklu saldırısına uğradı.

Burnu kırılan D.E. iki çocuğuyla Yalı Mahallesi Süreyya Plajı Tren İstasyonu'nda Marmaray'dan indi.

Tarafların istasyonda yeniden kavga etmesi üzerine araya güvenlikçiler girerken korkan çocukları diğer yolcular sakinleştirmeye çalıştı.

Baba D.E'nin şikayeti üzerine haklarında "kasten yaralama" suçundan işlem başlatılan şüpheliler İ.A. (22) ve E.D. (50) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen İ.A. serbest bırakıldı.

Diğer şüpheli E.D. de emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, yaşanan tartışma ve kavga anı bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
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