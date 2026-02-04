Haberler

İstanbul'da çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini temin eden 49 zanlı yakalandı

Güncelleme:
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, çevrim içi iletişim uygulamalarından çocuklara yönelik cinsel istismar içerikleri temin eden 49 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 47 şüpheli yakalanırken, çalışmalar devam ediyor.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, çevrim içi iletişim uygulamalarından çocuklara yönelik cinsel istismar içerikleri satın aldıkları ve dijital ortamda depoladıkları iddiasıyla 49 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, siber suçlarla ilgili yaptığı çalışmada, çevrim içi iletişim uygulamaları üzerinden çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini temin ederek satın alan ve dijital ortamda depolayan şüphelileri tespit etti.

Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede suça konu içerik tespit edilen 47 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla, gözaltı sayısı 49'a yükseldi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan, 4 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
