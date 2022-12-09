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İstanbul'da çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen doktor tutuklandı

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İstanbul'da çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen doktor tutuklandı

İstanbul'da 3 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan doktor tutuklandı.

İstanbul'da 3 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan doktor tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 ve 25 Kasım'daki 3 farklı olayda yaşı küçük çocukların cinsel tacize uğradığı yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, mağdurların eğitim gördükleri okullardaki rehber öğretmenlerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelinin, Çatalca'da aile hekimi olarak görev yapan E.B. (38) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Güncel Haberler

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