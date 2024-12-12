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İstanbul'da Çocuk ve Ergen Bağımlılığına Dikkat Çeken Çalıştay Düzenlendi

İstanbul'da Çocuk ve Ergen Bağımlılığına Dikkat Çeken Çalıştay Düzenlendi
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İstanbul'da düzenlenen 'Çocuk ve Ergenlerde Bağımlılık: Koruyucu ve Önleyici Yaklaşımlar Çalıştayı' sanayi devrimi sonrası toplumsal değişimi ve dijital bağımlılığın etkilerini ele aldı. Katılımcılar bağımlılık sorunlarına dair çözüm arayışlarını tartıştı.

İstanbul'da "Çocuk ve Ergenlerde Bağımlılık: Koruyucu ve Önleyici Yaklaşımlar Çalıştayı" düzenlendi.

Beyoğlu Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda müzik dinletisiyle başlayan çalıştayın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Gülşen Özer, sanayi devriminde toplumsal eşiğin içine giren toplumun şimdi de yeni değişim yaşadığına dikkati çekti.

Nasıl bir dünyaya dönüşüleceğinin öngörülemediğinin altını çizen Özer, "Artık şöyle diyorum: 'Çocukları ben yetiştirdim.' diyemem. Birçok ebeveyn de bunu söyleyebilir. Çocukları artık dijital ebeveyn büyütüyor. Bunun içindeyiz ve bununla nasıl mücadele edebiliriz? Bugün yeni bir kavram söylüyoruz; 'dijital bağımlılık' diyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bize düşen, gördüğümüz sorunlara karşı iyilik mevzisi oluşturmak"

Daha önce yaptıkları çalışmalarda "kumar" ifadesini kullanmadıklarını, şans oyunları dediklerini aktaran Özer, "Kumar dediğimizde büyük masalar etrafında yaşı büyük kişilerin oynadığı şans oyunu gibi algılanabilir ama bunun çok daha ötesine geçmiş durumda. Çok daha erken yaşta küçük çocuklarımızın artık telefonlardan, dijitalde şans oyunları olarak içine düştükleri bir bağımlılık türü var. Bunun toplamda adı kumar. Belki bundan 10 yıl sonra daha da başka şeyler çıkacak. Bize düşen, bugün gördüğümüz sorunlara karşı iyilik mevzisi oluşturmak." dedi.

Özer, çalıştaylar gibi düşünme ortamlarını, iyi noktaları artırma adına çaba olarak gördüğünü belirterek, çalıştayın yol açıcı sonuç raporlarıyla aksiyon alabilmeyi temenni etti.

"İnternet ortamında denetim elimizden alınmış durumda"

Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Muhammed Tayyip Kadak da "Çocuk ve Ergenlerde Bağımlılık" konulu sunum gerçekleştirdi.

Sağlık problemi olan bağımlılığın aile, okul, sosyal ve iş yaşam ile birçok alanı etkilediğine dikkati çeken Kadak, önleme çalışmalarına yapılan bir liralık yatırımın bile önemli olduğunu kaydetti.

Kadak, ekran süresine dikkati çekerek, "İnternet ortamında denetim elimizden alınmış durumda. Denetim kaybına dikkat etmek gerekiyor." dedi.

Ebeveynlere de uyarılarda bulunan Kadak, bir çocuğun ya da gencin olağandan fazla para harcamasının dikkat çekici olması gerektiğini, bahis, Bitcoin, madde alımı gibi noktaların düşünülmesi gerektiğini dile getirdi.

Kadak, sunumunun devamında Yeşilay'ın başlattığı "Bağımsızlık Seferberliği"ne değinerek, kurumun çalışmalarından söz etti.

Programda, davranışsal bağımlılıktan kimyasal bağımlılığa, bağımlılık ve zorbalık ilişkisinden koruyucu ve önleyici yaklaşımlara kadar bağımlılığın pek çok yönü ele alınıyor.

Bu kapsamda "Kimyasal Bağımlılık Semptomları ve Bağımlılıkla Mücadele", "Kimyasal Bağımlılığa Müdahale Yöntemleri ve Ebeveyn Temelli Yaklaşımlar", "Koruyucu ve Önleyici Yaklaşımlar", "Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul Kademesi Davranışsal Bağımlılık", "Lise Kademesi Davranışsal Bağımlılık" ve "Bağımlılık ile Şiddet ve Zorbalık İlişkisi" başlıklarında 6 çalışma grubu oluşturuldu.

Gün boyu devam edecek çalıştay, grupların rapor sunumuyla son bulacak.

Çalıştaya, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü temsilcileri, üniversitelerden alanında uzman isimler, psikolojik danışmanlar ve bilişim teknolojileri öğretmenleri katıldı.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
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