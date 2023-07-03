İstanbul'da cinayet davasında karar: Tuncay Özke'ye müebbet ve 14 yıl hapis cezası

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 2019 yılında gerçekleşen cinayet davasında Tuncay Özke'ye verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıl hapis cezası Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden görülen davada müebbet ve 14 yıl hapis cezasına çevrildi.

SİNEM NAZLI DEMİR

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, 2019 yılında arkadaşı Necat Akbal'ı öldürüp bir kişiyi de ağır yaralayan, ilk yargılamada ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıl hapis cezası alan Tuncay Özke'nin yeniden yargılandığı davada karar verildi. Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülen davada mahkeme heyeti, Özke'nin müebbet ve 14 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 13 Haziran 2019 tarihinde kahvehanede tartıştığı arkadaşı Necat Akbal'ı öldürerek Bahattin Erdoğan'ı da ağır yaralayan ve ilk yargılamada ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıl hapis cezası alan tutuklu sanık Tuncay Özke'nin yeniden yargılandığı davanın karar duruşması bugün İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Tuncay Özke, Necat Akbal'ın aile yakınları, müşteki Bahattin Erdoğan ve taraf avukatları katıldı.

"BİZİM HAYATIMIZ BİTTİ. GEREKİRSE İDAM EDİLSİN"

Davaya konu olan olayda ağır yaralanan müşteki Bahattin Erdoğan, mahkemenin ilk verdiği kararı tekrarlamasını istediğini belirtti. Erdoğan, "Biz çocukluk arkadaşıyız. Tuncay bizi kıskandı. Bu bize reva mı? Arkadaşımı öldürdü. Bu ne canilik?" dedi.

Duruşmada konuşan maktul Necat Akbal'ın eşi Serap Akbal da ilk verilen kararın tekrar edilmesi gerektiğini belirtti. Serap Akbal, "Hakim Bey, bizi buralara sürüklemeyin. Bizim hayatımız bitti. Gerekirse idam edilsin" dedi. Maktulün annesi Fatma Akbal da sanığa yönelerek "Arkadan vurdu arkadaşını. Allah affetmeyecek onu, ben nasıl affedeyim? Şikayetçiyim. Bozma kararını kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

DURUŞMADA GERGİNLİK YAŞANDI

İfadelerin alındığı sırada sanık Tuncay Özke ve Akbal ailesi arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Necat Akbal'ın eşinin, sanığa "Katil, istemiyorum seni görmek" demesi üzerine sanığın da "Necat kapıma gelmeseydi o zaman" yanıtını vermesi üzerine hakim, Akbal ailesinden 2 kişiyi ve tartışmaya katılan Bahattin Erdoğan'ı duruşma salonunun dışına çıkardı.

Gerginliğin yatışması üzerine söz alan Akbay ailesinin avukatı Abdullah Danışmaz ve Bahattin Erdoğan'ın avukatı Osman Erusta, bozma kararına katılmadıklarını ve sanığın "tasarlayarak adam öldürme" suçundan cezalandırılmasını, ilk verilen kararın tekrar etmesini talep ettiler. Erusta duruşmada, "Tasarlamanın bütün unsurları gerçekleşmiştir. Sanık planlayarak hareket etmiştir. Toplam 18 mermi sıkılmış. Çift şarjör kullanılmış" dedi.

SAVCI, SANIK HAKKINDA "KASTEN ADAM ÖLDÜRME" VE "ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS" SUÇLARINDAN CEZA VERİLMESİNİ TALEP ETTİ

Duruşmada söz alan sanık avukatı, aleyhe hususları kabul etmediğini ve sanık hakkında verilecek olan cezada haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep ettiğini söyledi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Tuncay Özke hakkında "kasten adam öldürme" ve "adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasından ceza alarak tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

MAHKEME, SANIK ÖZKE'YE MÜEBBET VE 14 YIL HAPİS CEZASI VERDİ

Son sözü sorulan Özke, olayları planlayarak yapmadığını iddia etti. Özke, "Bana ağza alınmayacak küfürler etti ikisi de. Kamera görüntüleri izlensin. Ben şarjör değiştirmedim. Pişmanım. İsteyerek ve bilerek yapmadım" dedi ve mahkemenin hakkında verilecek olan cezada iyi hal indirimi uygulamasını talep etti.

Verilen ara sonrası kararını açıklayan mahkeme heyeti, Özke hakkında Necat Akbal'ı öldürmesinden dolayı "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis, Bahattin Erdoğan'ı yaralamasından dolayı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasından da 14 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.