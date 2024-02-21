İstanbul'da Çin Yeni Yılı resepsiyonu düzenlendi

İSTANBUL, 21 Şubat (Xinhua) -- İstanbul'da Çin Yeni Yılı dolayısıyla Salı akşamı bir resepsiyon düzenlendi.

Beşiktaş'ta düzenlenen etkinliğe Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu ev sahipliği yaptı.

Çok sayıda Çinli ve Türk konukların, yerel yetkililerin ve diplomatik misyon mensuplarının katıldığı resepsiyonda bir gala yemeği düzenlenirken, Çinli şarkıcı ve dansçılar da performans sergiledi.