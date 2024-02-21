İstanbul'da Çin Yeni Yılı resepsiyonu düzenlendi
İstanbul'da Çin Yeni Yılı dolayısıyla Beşiktaş'ta bir resepsiyon düzenlendi. Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu ev sahipliği yaptığı etkinliğe çok sayıda Çinli ve Türk konuklar, yerel yetkililer ve diplomatik misyon mensupları katıldı. Resepsiyonda gala yemeği düzenlendi ve Çinli şarkıcı ve dansçılar performans sergiledi.
İSTANBUL, 21 Şubat (Xinhua) -- İstanbul'da Çin Yeni Yılı dolayısıyla Salı akşamı bir resepsiyon düzenlendi.
Beşiktaş'ta düzenlenen etkinliğe Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu ev sahipliği yaptı.
Çok sayıda Çinli ve Türk konukların, yerel yetkililerin ve diplomatik misyon mensuplarının katıldığı resepsiyonda bir gala yemeği düzenlenirken, Çinli şarkıcı ve dansçılar da performans sergiledi.