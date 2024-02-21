İstanbul'da Çin Yeni Yılı Resepsiyonu Düzenlendi

ÇEKİM TARİHİ: 20 Şubat 2024

1. İstanbul'dan çeşitli arşiv görüntüleri

2. İstanbul'da Çin Yeni Yılı dolayısıyla düzenlenen resepsiyondan çeşitli görüntüler

3. Resepsiyonda konuklara sunulan Çin yemeklerinden çeşitli görüntüler

4. Sahnede performans sergileyen Çinli sanatçılardan çeşitli görüntüler

5. Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong

6. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilci Vekili Mehmet Zahit Uzun

7. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Barbaros Büyüksağnak

İstanbul'da Çin Yeni Yılı dolayısıyla Salı akşamı bir resepsiyon düzenlendi.

Beşiktaş'ta düzenlenen etkinliğe Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu ev sahipliği yaptı.

Çok sayıda Çinli ve Türk konukların, yerel yetkililerin ve diplomatik misyon mensuplarının katıldığı resepsiyonda bir gala yemeği düzenlenirken, Çinli şarkıcı ve dansçılar da performans sergiledi.

Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, Türk ve Çin vatandaşlarına yeni yılda barış ve refah dilerken, iki ülkenin kazan-kazan anlayışı çerçevesinde farklı alanlardaki işbirliklerini güçlendirmeye devam edeceğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilci Vekili Mehmet Zahit Uzun, ejderha yılının uluslararası topluma tüm zorlukların üstesinden gelmesi için güç ve iyi şans getirmesi temennisinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Barbaros Büyüksağnak ise İstanbul'un Çin'deki kardeş şehirleri Shanghai ve Guangzhou ile ilişkilerini daha da güçlendireceğini kaydetti.

Bahar Bayramı diye anılan Çin Yeni Yılı bu yıl 10 Şubat'a denk geldi. Çin'in en yaygın kutlanan bayramında aile fertleri bir araya gelirken, birçok kültürel etkinlik de düzenleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)