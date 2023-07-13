İstanbul'da Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın Tanıtımı Yapıldı

İstanbul'da düzenlenen, 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIEE) tanıtım etkinliğinde konuşan Çin'in Türkiye Büyükelçisi Li Shaobin, 12 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ömer Kuşçu/Xinhua)
İSTANBUL, 13 Temmuz (Xinhua) -- İstanbul'da 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na (CIIE) yönelik tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. Çarşamba günü düzenlenen etkinliğe Türkiye'den çok sayıda şirket ve Çinli firma temsilcisi katıldı.
İstanbul'da düzenlenen, 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIEE) tanıtım etkinliğinde konuşan Çin Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi Başkanı Ning Feng, 12 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ömer Kuşçu/Xinhua)
İstanbul'da düzenlenen, 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIEE) tanıtım etkinliğinde konuşan Çin'in Türkiye Büyükelçisi Li Shaobin, 12 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ömer Kuşçu/Xinhua)
İstanbul'da düzenlenen, 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIEE) tanıtım etkinliğinde konuşan Çin Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi Başkanı Ning Feng, 12 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ömer Kuşçu/Xinhua)
İstanbul'da düzenlenen, 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIEE) tanıtım etkinliğinde konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Baş Koordinatörü Jak Eskinazi, 12 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ömer Kuşçu/Xinhua)