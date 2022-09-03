İstanbul'da çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi Güncel Haberler İstanbul Bahçelievler'de 5 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangında büyük çapta hasar meydana geldi. İstanbul Bahçelievler'de 5 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangında büyük çapta hasar meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Kumru Sokak'taki binanın giriş katındaki dairede yangın çıktı. . İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre prize takılı matkap şarj cihazının ısınarak alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında Suriye uyruklu annenin dört çocuğuyla pazarda olduğu öğrenildi, komşularının haber vermesi üzerine evlerine gelen aile üyeleri büyük üzüntü yaşadı. Yangında iki kafesteki dört kuş telef oldu, daire kullanılamaz hale geldi. Güncel Kaynak: AA / Mücahit Türetken Bahçelievler İstanbul İtfaiye Güncel Haberler

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