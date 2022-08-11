Son dakika haber: Maltepe'de çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı Son dakika haberleri: İstanbul Maltepe'de çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. İstanbul Maltepe'de çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Refah Sokak'taki manava gelen bir grup, 15 yaşındaki oğlunun çocuklarını rahatsız ettiği iddiasıyla manavla tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda manavın tabancayla ateş açması sonucu karşı gruptan Nurullah D. ve Yücel I. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Taraflar arasında gerginliğin sürmesi ihtimaline karşı Çevik Kuvvet ekipleri hazır bekletildi. Üç kişinin gözaltına alındığı, manavın da aralarında bulunduğu iki şüphelinin ise arandığı öğrenildi. Güncel AA / Zafer Arslan Maltepe Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber: Maltepe'de çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.