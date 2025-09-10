İstanbul'da CHP Mitingi Öncesi Büyük Yürüyüş

(İSTANBUL) - İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, CHP'nin Kadıköy İskelesi önünde yapacağı miting öncesinde geniş katılımla, "Biat etmeyeceğiz, susmayacağız" yazılı pankartla ve "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganıyla Boğa Heykeli önünden yürüyüş yaptı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla başlayan mitinglerin bu hafta İstanbul'daki adresi Kadıköy oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İskele Meydanı'nda düzenlediği mitinge geniş kitleler de katıldı.

DEM Parti, SOL Parti, Emekçi Hareket Partisi, SYKP, Toplumsal Özgürlük Partisi, Sosyalistler Partisi, Sosyalist Emekçiler Partisi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), İstanbul Tabip Odası, Kaldıraç, Halkevleri, Dostluk ve Kültür Derneği, Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu ile çok sayıda siyasi parti, kurum, dernek ve sendika, Boğa Heykeli önünden başlayarak miting alanına kadar kortej halinde yürüdü.

"Biat etmeyeceğiz, susmayacağız" yazılı pankart açılan yürüyüşte ayrıca "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek", "Hırsız, katil AKP" ve "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atıldı.