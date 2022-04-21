İstanbul'da çeyrek final heyecanı

TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul'da tekler ana tablosunda yoluna devam eden sekiz raket belli oldu.

Turnuvaya elemelerden dahil olan Anastasia Potapova, İstanbul'daki başarılı oyununa bugün de devam etti. Hırvat Petra Martic ile oynadığı maçta baştan sona kontrolü elinde bulunduran 21 yaşındaki Potapova, 1 saat 10 dakikanın ardından sahadan 6-2, 6-3 galip ayrıldı ve adını son sekiz raket arasına yazdırdı. Potapova'nın çeyrek finaldeki rakibi 7 numaralı seri başı Sara sorribes Tormo olacak.

Merkez kortta günün son karşılaşması ise Rumen Ana Bogdan'ın sakatlığı nedeni ile oynanmadı. 3 numaralı seribaşı Veronika Kudermetova, Bogdan'ın çekilmesinin ardından çeyrek finaldeki yerini aldı. Kudermetova yarı finale yükselebilmek için Anna Bondar ile kozlarını paylaşacak.

CENGİZ/ÖZ İKİLİSİ VEDA ETTİ

TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul'da çitlerde çeyrek finale yükselen milli raketler Berfu Cengiz/İpek Öz, turnuvaya bu aşamada veda etti. 3 numaralı seri başı ekip Marie Bouzkova/Sara Sorribes Tormo ile çekişmeli bir mücadele oynayan Berfu/İpek çifti, sahadan 7-5'lik iki setle mağlup ayrıldı. 1 saat 48 dakika süren karşılaşmada seyircinin de desteğini arkasına alan milli raketler, her iki sette de başa baş bir oyun ortaya koymasına rağmen yarı finalin uzağında kaldı.

TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul'da yarın saat 13.00'ten itibaren teklerde çeyrek final karşılaşmaları oynanacak ve yarı finale yükselen dört raket belli olacak.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel