İstanbul'da cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı Güncel Haberler İstanbul'da vatandaşların cebinden telefonlarını çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı. İstanbul'da vatandaşların cebinden telefonlarını çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bazı sosyal medya hesaplarından bir kadın şüphelinin, vatandaşların cebinden telefonlarını çaldığı anlara ait görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan inceleme sonucu kimliği belirlenen E.D, Beyoğlu ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D, "nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel İstanbul Güncel Haberler

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