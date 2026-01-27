Bağcılar'da park halindeki tıra çarpan çekicideki 2 kişi yaralandı
Bağcılar'da park halindeki tıra çarpan çekicide bulunan iki kişi sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayın güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği ortaya çıktı.
İstanbul Bağcılar'da park halindeki tıra çarpan çekicide sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Mahmutbey Mahallesi Peyami Safa Caddesi'nde seyir halinde olan 59 RA 544 plakalı çekici aracı, park halindeki 34 PV 0830 plakalı tıra çarptı.
Kazada çekicide bulunan 2 kişi araç içinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, 2 araç taşıdığı görülen çekicinin, önce bir araca ardından yol ortasında bulunan trafik levhasına çarptığı, daha sonra karşı şeride geçerek park halindeki tıra çarpıp durabildiği görülüyor.