İstanbul'da Casusluk Soruşturmasında 3 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Birleşik Arap Emirlikleri adına çalışan istihbarat mensuplarının casusluk faaliyetlerine yönelik soruşturmada 4 şüpheliden 3'ü yakalandı, 1'i hakkında yurtdışında olduğu için yakalama kararı çıkarıldı.

İSTANBUL'da yürütülen siyasal ve askeri casusluk soruşturmasında, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) istihbaratı adına kritik kurumlarda görev yapan personele yönelik veri topladığı belirlenen 4 kişiden 3'ü operasyonla yakalandı. Yurtdışında bulunan 1 şüpheli için ise yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde yürütülen 'Siyasal veya askeri casusluk' faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında soruşturma başlatıldı. Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat servisi mensuplarının Türkiye'de bulunan bir GSM firmasından temin ettiği numarayla sahte profiller üzerinden, Türkiye'de faaliyet gösteren ve kritik öneme sahip savunma sanayi kuruluşlarında görevli yönetici pozisyonundaki personele, Dışişleri Bakanlığı tarafından kullanılan bir telefona ve bazı yabancı ülkelerin resmi görevlileriyle kurulan irtibatlara ilişkin kritik pozisyonlarda çalışan personel hakkında biyografik veri toplamaya çalıştığı tespit edildi. Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat mensuplarının talimatı doğrultusunda, bu faaliyetler için temin edilen ve Türkiye'de bulunan bir operatöre ait GSM hattını satın alan, bu hattı Birleşik Arap Emirlikleri'nde istihbarat hizmetine göstererek kullanıma sunan ve birbirleriyle irtibatlı oldukları belirlenen 4 kişi tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için, 25 Kasım'da operasyon yapıldı. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı, 1 şüpheli hakkında yurtdışında olduğunun tespit edilmesi nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı.

