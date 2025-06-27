İstanbul'da Casusluk Operasyonu: 10 Gözaltı

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İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirilen askeri ve siyasal casusluk soruşturmaları kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ticari sırları üçüncü şahıslara sattığı tespit edildi.

İstanbul merkezli 7 ilde "askeri ve siyasal casusluk" soruşturmaları kapsamında düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen "askeri ve siyasal casusluk" soruşturmaları kapsamında çalışma başlattı.

Ticaret Bakanlığı müfettişleriyle yapılan ortak çalışmalar kapsamında, şüphelilerin Bakanlığın kullandığı sistemler üzerinde ticari sır olarak nitelendirilen, özel ve gizli kalması gereken ithalat ve ihracat verilerini üçüncü şahıslara para karşılığı verdiği, gümrük müdürlüğü çalışanlarıyla bu verileri alarak sosyal medya ve internet siteleri üzerinden pazarladığı ve sattığı tespit edildi.

İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, doküman ve belge ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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