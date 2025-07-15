İstanbul'da 'Casperlar' Suç Örgütüne Operasyon: 79 Gözaltı, 70 Tutuklama

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İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 'Casperlar' suç örgütüne üye olduğu tespit edilen 79 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 70'i tutuklandı.

İSTANBUL'da 'Casperlar' suç örgütüne üye oldukları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 231 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 79 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 79 kişiden 70'i tutuklanırken 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyunda 'Casperlar' olarak adlandırılan ve Hamuş kod adlı İsmail Atız'ın liderliğindeki silahlı suç örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin 'Kasten öldürme', 'Nitelikli yağma', 'İşyeri kurşunlama', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Kasten yaralama', 'Fuhuş ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarına karıştıkları tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 11 Temmuz Cuma günü tespit edilen 231 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 70 şüpheli gözaltına alındı. Firarilerin de yakalanmasıyla şüpheli sayısı arttı.Gözaltına alınan 70 kişi Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Aralarında 18 yaşından küçük kişilerin de bulunduğu 70 şüpheli tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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