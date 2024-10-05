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İstanbul'da Çarpma Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

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Fas asıllı ABD vatandaşı Nassım Darwich'in çaldığı araçla İstanbul Avcılar'da meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan biri, Yıldıray Erol yaşamını yitirdi. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL)- Fas asıllı ABD vatandaşı Nassım Darwich'in çaldığı araçla İstanbul Avcılar'da çarptığı 4 vatandaştan Yıldıray Erol yaşamını yitirdi. Şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 8 Ağustos'ta Türkiye'ye giriş yapan Nassım Darwich, Avcılar Cihangir Mahallesi'nde bir otomobil bayisinden deneme sürüşü yapacağını söyleyerek araç aldı. Ancak araçla birlikte hızla bayiden uzaklaşan Darwich, dün saat 15.35 sarılarında Avcılar yan yolda önüne gelen araçlara çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda 4 kişi yaralanırken 14 araçta maddi hasar meydana geldi.

Şüpheli, hızla olay yerinden uzaklaşırken polis ekipleri tarafından Bakırköy'de durdurularak gözaltına alındı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan Yıldıray Erol kurtarılamadı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Amerikan vatandaşı şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da Çarpma Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
Kaynak: ANKA / Güncel

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