İSTANBUL'DA CANKURTARANLARIN BAYRAM MESAİSİ;  GEÇEN YIL 3800 KİŞİYİ KURTARDILAR

Tatili İstanbul'da geçirecekler Şile plajlarında yoğunluğa neden oldu.

Boğulma vakalarına karşı da cankurtaranların mesaisi başladı.

- Cankurtaran Şefi Furkan Mert, "Geçen yıl bizim kaydımıza geçen 3 bin 800 boğulma vakası oldu. Bunların içerisinde hepsine biz müdahale ettiğimiz için can kaybı yaşanmadı"

"Boğulan kişiye müdahale etmeyin; asıl can kayıpları o zaman yaşanıyor"

Gökçe KARAKÖSE, Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, - Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirecek olanlar şimdiden Şile plajlarında yoğunluğa neden oldu. Denizlerdeki boğulma vakalarına karşı da cankurtaranların mesaisi başladı. Cankurtaran Şefi Furkan Mert, "Vatandaşlara cankurtaranların olduğu yerlerde denize girmelerini tavsiye ederim. Geçen yıl bizim kaydımıza geçen 3 bin 800 boğulma vakası oldu. Bunların içerisinde hepsine biz müdahale ettiğimiz için can kaybı yaşanmadı" dedi.

CANKURTARANLARIN OLDUĞU YERDE DENİZE GİRİN UYARISI

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Gülay Şahin de, "Deniz biraz dalgalı olduğu için ben girmeyeceğim, çocuklarıma bakıyorum. Dikkat ediyorum, ilerde gezdiklerinde hemen çağırıyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel